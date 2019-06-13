Киян попереджають про забруднення повітря

Киян попереджають про метеорологічні умови високого рівня забруднення повітря в столиці.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з 8 червня у Києві спостерігаються метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Протягом 12 - 13 червня за даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5 - 6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вул. Скляренка, Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

Такі метеорологічні умови за прогнозом Гідрометцентру (спекотний характер погоди, поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії) та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримаються в Києві до 18 червня.

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