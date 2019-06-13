Киевлян предупреждают о загрязнении воздуха

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Четверг, 13 июня 2019, 17:37

Киевлян предупреждают о метеорологических условиях высокого уровня загрязнения воздуха в столице.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 18 июня.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Киев


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