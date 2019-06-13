ООС: у четвер 9 обстрілів, травмовано військового

Від початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню, внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Водяне, з напрямку Азов – зі стрілецької зброї; Новоселівка Друга, з напрямку населеного пункту Крута Балка – із гранатометів різних систем; поблизу Широкіне, зі сторони населеного пункту Саханка – із ручного протитанкового гранатомету.

Також стріляли біля Новотроїцього, з напрямку Докучаєвськ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів; Лебединське, зі сторони населеного пункту Саханка – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстрілів позицій Об'єднаних сил: в районі населеного пункту Борівське, з напрямку Первомайськ - з артилерії калібру 152 мм; Луганське, з напрямку Калинівка – автоматичний гранатомет; поблизу населеного пункту Золоте-4, з напрямку Золоте-5 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, стрілецька зброя; Зайцеве, з напрямку Зайцеве – ручний протитанковий гранатомет.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.