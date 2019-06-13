ООС: в четверг 9 обстрелов, травмирован военный

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Четверг, 13 июня 2019, 19:43

С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Водяное, с направления Азов - из стрелкового оружия; Новоселовка Вторая, с направления населенного пункта Крутая Балка - из гранатометов различных систем; вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка - с ручного противотанкового гранатомета.

Также стреляли у Новотроицкого, по направлению Докучаевск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; Лебединское, со стороны населенного пункта Саханка - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Боровское, с направления Первомайск - из артиллерии калибра 152 мм; Луганское, с направления Калиновка - автоматический гранатомет; вблизи населенного пункта Золотое-4, с направления Золотое-5 - 82 мм минометы, гранатометы различных систем, стрелковое оружие; Зайцево, с направления Зайцево - ручной противотанковый гранатомет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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