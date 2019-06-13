Шахрай, який прикривався Холодницьким, отримав 6 років тюрми

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Четвер, 13 червня 2019, 19:45

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок самозванцю, який прикривався ім’ям заступника генпрокурора і отримав гроші за обіцянку заступитися в САП і НАБУ за кримінально переслідуваного нардепа Олександра Онищенка.

Про це в четвер, 13 червня, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що шахрая засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Зловмисника затримали під час спецоперації при отриманні першої частини "винагороди" у розмірі 1 млн доларів США за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах)", - зазначили в прес-службі.

Зазначається, що громадянин прикривався ім’ям керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і обіцяв, що працівники САП і детективи НАБУ припинять кримінальне переслідування Онищенка. Його викрили в листопаді 2016 року.

Нагадаємо:

  • Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголосити його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
  • Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу заперечував. Він також казав, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах.

Українська правда

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Теми: Онищенко суд прокуратура


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