Шахрай, який прикривався Холодницьким, отримав 6 років тюрми
Голосіївський районний суд Києва виніс вирок самозванцю, який прикривався ім’ям заступника генпрокурора і отримав гроші за обіцянку заступитися в САП і НАБУ за кримінально переслідуваного нардепа Олександра Онищенка.
Про це в четвер, 13 червня, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.
Повідомляється, що шахрая засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
"Зловмисника затримали під час спецоперації при отриманні першої частини "винагороди" у розмірі 1 млн доларів США за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах)", - зазначили в прес-службі.
Зазначається, що громадянин прикривався ім’ям керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького і обіцяв, що працівники САП і детективи НАБУ припинять кримінальне переслідування Онищенка. Його викрили в листопаді 2016 року.
Нагадаємо:
- Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголосити його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
- Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу заперечував. Він також казав, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах.
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