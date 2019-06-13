Мошенник, который прикрывался Холодницким, получил 6 лет тюрьмы

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Четверг, 13 июня 2019, 19:45

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор мошеннику, который прикрывался именем заместителя генпрокурора и получил деньги за обещание вступиться в САП и НАБУ за уголовно преследуемого нардепа Александра Онищенко.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что мошенника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Злоумышленника задержали в ходе спецоперации при получении первой части "вознаграждения" в размере 1 млн долларов США по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах)", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что гражданин прикрывался именем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и обещал, что работники САП и детективы НАБУ прекратят уголовное преследование Онищенко. Мошенника уличили в ноябре 2016 года.

Напомним:

  • Онищенко бежал из Украины в 2016 году и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявить его в международный розыск. В том же году Верховная Рада лишила нардепа иммунитета.
  • По данным НАБУ, Онищенко с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний за "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривен с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 000 000.
  • Сам Онищенко заявлял, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отрицал. Он также говорил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: Онищенко суд прокуратура


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