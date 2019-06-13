Мошенник, который прикрывался Холодницким, получил 6 лет тюрьмы

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор мошеннику, который прикрывался именем заместителя генпрокурора и получил деньги за обещание вступиться в САП и НАБУ за уголовно преследуемого нардепа Александра Онищенко.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что мошенника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Злоумышленника задержали в ходе спецоперации при получении первой части "вознаграждения" в размере 1 млн долларов США по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах)", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что гражданин прикрывался именем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и обещал, что работники САП и детективы НАБУ прекратят уголовное преследование Онищенко. Мошенника уличили в ноябре 2016 года.

Напомним: