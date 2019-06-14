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Гройсман проти двопалатного парламенту, Разумков теж

П'ятниця, 14 червня 2019, 00:03

Прем’єр Володимир Гройсман вважає доцільним зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату парламенту.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Та форма, яка є сьогодні, неефективна. Було б доцільно зменшити кількість депутатів, а не вводити другу палату", - сказав він.

Разом з тим, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, відповідаючи на питання, чи підтримує він ідею двопалатного парламенту, заявив: "Я за ту форму парламенту, яка є сьогодні".

Нагадаємо:

  • 12 червня представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що не виключено введення в Україні двопалатного парламенту.

Українська правда
Теми: ГройсманРазумков ДмитроВерховна Рада
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