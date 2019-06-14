Гройсман против двухпалатного парламента, Разумков тоже

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Пятница, 14 июня 2019, 00:03

Премьер Владимир Гройсман считает целесообразным уменьшить количество народных депутатов, а не вводить вторую палату парламента.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Та форма, которая есть сегодня, неэффективна. Было бы целесообразно уменьшить количество депутатов, а не вводить вторую палату", - сказал он.

Вместе с тем, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, поддерживает ли он идею двухпалатного парламента, заявил: "Я за ту форму парламента, которая есть сегодня".

Напомним:

  • Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что не исключено введение в Украине двухпалатного парламента.

Украинская правда

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Темы: Гройсман Разумков Дмитрий Верховная Рада


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