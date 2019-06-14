Президент Південної Кореї розповів про "цікаву частину" листа Кім Чен Ина до Трампа

У листі, який президент США Дональд Трамп отримав від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, є "цікава частина", про яку не повідомляється.

Про це розповів президент Південної Кореї Мун Чже Ін, пише Bloomberg.

"Трамп не оприлюднював цю частину листа, тому я не можу оприлюднити її", - заявив Мун на брифінгу в Осло під час державного візиту.

Мун заявив, що готовий зустрітися з північнокорейським лідером "в будь-який час і в будь-якому місці" і що він хоче зв'язатися з ним до того, як Трамп приїде в Сеул після зустрічі G20 в Японії.

У вівторок Трамп похвалив Кім Чен Ина за те, що він послав йому "теплого" листа.

Хоча він заявив, що ще не готовий зустрітися з північнокорейським лідером втретє, його зауваження показує, що він намагається зберегти діалог відкритим.

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