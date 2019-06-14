Президент Південної Кореї розповів про "цікаву частину" листа Кім Чен Ина до Трампа

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П'ятниця, 14 червня 2019, 02:26

У листі, який президент США Дональд Трамп отримав від північнокорейського лідера Кім Чен Ина, є "цікава частина", про яку не повідомляється.

Про це розповів президент Південної Кореї Мун Чже Ін, пише Bloomberg.

"Трамп не оприлюднював цю частину листа, тому я не можу оприлюднити її", - заявив Мун на брифінгу в Осло під час державного візиту.

Мун заявив, що готовий зустрітися з північнокорейським лідером "в будь-який час і в будь-якому місці" і що він хоче зв'язатися з ним до того, як Трамп приїде в Сеул після зустрічі G20 в Японії.

У вівторок Трамп похвалив Кім Чен Ина за те, що він послав йому "теплого" листа.

Хоча він заявив, що ще не готовий зустрітися з північнокорейським лідером втретє, його зауваження показує, що він намагається зберегти діалог відкритим.

Нагадаємо:

  • Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої.
  • За підсумками саміту у Ханої між Трампом і Кім Чен Ином планувалось підписання декларації, однак саміт завершився завчасно і домовленостей щодо денуклеаризації КНДР досягти не вдалося.
  • Президент США пояснив, що КНДР хоче повного і негайного зняття обмежень, але Вашингтон не може на це піти. Держсекретар США Майк Помпео пояснив, що Сполучені Штати сподівалися підписати угоду з КНДР, але Північна Корея була неготовоювиконати вимоги США.
  • Водночас міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо заявив,що Пхеньян попросив лише про часткове, а не повне скасування санкцій.
  • В травні Північна Корея запустила ракети малої дальності у напрямку Східного моря.
  • Це перший запуск ракет після саміту у Ханої між президентом США Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.
  • Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом.

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Теми: КНДР США Південна Корея Трамп


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