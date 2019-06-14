Президент Южной Кореи рассказал об "интересной части" письма Ким Чен Ына к Трампу

В письме, которое президент США Дональд Трамп получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына, есть "интересная часть", о которой не сообщается.

Об этом рассказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пишет Bloomberg.

"Трамп не обнародовал эту часть письма, поэтому я не могу обнародовать ее", - заявил Мун на брифинге в Осло во время государственного визита.

Мун заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером "в любое время и в любом месте" и что он хочет связаться с ним до того, как Трамп приедет в Сеул после встречи G20 в Японии.

Во вторник Трамп похвалил Ким Чен Ына за то, что он послал ему "теплое" письмо.

Хотя он заявил, что еще не готов встретиться с северокорейским лидером в третий раз, его замечание показывает, что он пытается сохранить диалог открытым.

Напомним: