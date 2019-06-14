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Президент Южной Кореи рассказал об "интересной части" письма Ким Чен Ына к Трампу

Пятница, 14 июня 2019, 02:26

В письме, которое президент США Дональд Трамп получил от северокорейского лидера Ким Чен Ына, есть "интересная часть", о которой не сообщается.

Об этом рассказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пишет Bloomberg.

"Трамп не обнародовал эту часть письма, поэтому я не могу обнародовать ее", - заявил Мун на брифинге в Осло во время государственного визита.

Мун заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером "в любое время и в любом месте" и что он хочет связаться с ним до того, как Трамп приедет в Сеул после встречи G20 в Японии.

Во вторник Трамп похвалил Ким Чен Ына за то, что он послал ему "теплое" письмо.

Хотя он заявил, что еще не готов встретиться с северокорейским лидером в третий раз, его замечание показывает, что он пытается сохранить диалог открытым.

Напомним:

  • Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое.
  • По итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.
  • Президент объяснил, что КНДР хочет полного и немедленного снятия ограничений, но Вашингтон не может на это пойти. Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, что Соединенные Штаты надеялись подписать соглашение с КНДР, но Северная Корея была не готовавыполнить требования США.
  • В то же время министр иностранных дел Северной Кореи заявил, что Пхеньян попросил лишь о частичной, а не полной отмене санкций.
  • В мае Северная Корея запустила ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.
  • Это первый запуск ракет после саммита в Ханое между президентом США Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
  • Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Темы: КНДРСШАЮжная КореяТрамп
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