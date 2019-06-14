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Разведуправление США: Россия провела испытания ядерного оружия

Пятница, 14 июня 2019, 13:41

Разведывательное управление Министерства обороны США настаивает, что Российская Федерация провела испытания ядерного оружия.

Этим заявлением ведомство ответило на вопросы по поводу тезисов директора Разведуправления генерал-лейтенанта Роберта П. Эшли-младшего, произнесенных 29 мая на мероприятия Института Гудзона.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, оценили, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые создали ядерный выход", – говорится в заявлении.

Больше подробностей по этому поводу американские разведчики не обнародуют.

"По поводу Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, естественно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием испытания ядерного оружия "нулевого выхода", которые соблюдены Соединенными Штатами. Соединенным Королевством и Францией" – заявляет Разведуправление США.

Эти действия правительство Соединенных Штатов характеризует как несоответствующие обязательствам относительно моратория.

Напомним:

  • 29 мая директор военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли предположил, что Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям и не придерживается моратория на ядерные испытания.
  • Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил на это, что Россия придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • 2 февраля США приостановили свои обязательства по Договору о РСМД и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент США Дональд Трамп высказывался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.

Темы: ядерное оружиеСШАРосcия
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