Разведуправление США: Россия провела испытания ядерного оружия

Разведывательное управление Министерства обороны США настаивает, что Российская Федерация провела испытания ядерного оружия.

Этим заявлением ведомство ответило на вопросы по поводу тезисов директора Разведуправления генерал-лейтенанта Роберта П. Эшли-младшего, произнесенных 29 мая на мероприятия Института Гудзона.

"Власти США, включая разведывательное сообщество, оценили, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые создали ядерный выход", – говорится в заявлении.

Больше подробностей по этому поводу американские разведчики не обнародуют.

"По поводу Китая: информация, озвученная в Институте Гудзона, в сочетании с отсутствием прозрачности Китая в их деятельности по ядерным испытаниям, естественно, вызывает вопросы об этой деятельности в связи с мораторием испытания ядерного оружия "нулевого выхода", которые соблюдены Соединенными Штатами. Соединенным Королевством и Францией" – заявляет Разведуправление США.

Эти действия правительство Соединенных Штатов характеризует как несоответствующие обязательствам относительно моратория.

Напомним: