Поліція пояснила обшуки в активістів у Харкові, біля відділку мітинг
Поліція Харківської області пояснила обшуки у помешканнях двох активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка підозрою у травмуванні працівників поліції.
Про це повідомляє Громадське радіо.
У поліції не підтвердили зв’язку обшуків зі справою про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову 2 червня.
Як зазначає видання, слідчі дії стосувалися осіб, яких підозрюють у нанесенні ушкоджень працівникам правоохоронних органів.
"Троє співробітників поліції, які забезпечували правопорядок, отримали хімічні опіки очей та були доправлені до лікарні. За вказаними фактами були відкриті кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Учора, 13 червня, у рамках кримінального провадження слідчі провели слідчі дії за адресами проживання двох громадян", — розповіла речниця поліції Харківщини Олена Баранник.
Вона також додала, що після обшуків поліція нікого не затримала.
Крім того, за даними медіагрупи Nakipelo, в п’ятницю під Немишлянським відділом поліції мітингували проти обшуків у активістів.
Нагадаємо:
- 2 червня біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
- Вночі 13 червня у Харкові поліція прийшла з обшуками до харківських активістів нібито у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.
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