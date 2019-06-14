Поліція пояснила обшуки в активістів у Харкові, біля відділку мітинг

Поліція Харківської області пояснила обшуки у помешканнях двох активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка підозрою у травмуванні працівників поліції.

Про це повідомляє Громадське радіо.

У поліції не підтвердили зв’язку обшуків зі справою про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову 2 червня.

Як зазначає видання, слідчі дії стосувалися осіб, яких підозрюють у нанесенні ушкоджень працівникам правоохоронних органів.

"Троє співробітників поліції, які забезпечували правопорядок, отримали хімічні опіки очей та були доправлені до лікарні. За вказаними фактами були відкриті кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Учора, 13 червня, у рамках кримінального провадження слідчі провели слідчі дії за адресами проживання двох громадян", — розповіла речниця поліції Харківщини Олена Баранник.

Вона також додала, що після обшуків поліція нікого не затримала.

Крім того, за даними медіагрупи Nakipelo, в п’ятницю під Немишлянським відділом поліції мітингували проти обшуків у активістів.

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