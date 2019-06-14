Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция пояснила обыски у активистов в Харькове, у отделения митинг

Пятница, 14 июня 2019, 15:09

В полиции Харьковской области объяснили обыски в помещениях двух активистов Вячеслава Дуды и Максима Зинченко подозрением в травмировании сотрудников полиции.

Об этом сообщает Громадське радио.

В полиции не подтвердили связи обысков с делом о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову 2 июня.

Как отмечает издание, следственные действия касались лиц, подозреваемых в нанесении повреждений сотрудникам правохранительных органов.

"Трое сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок, получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Вчера, 13 июня, в рамках уголовного производства следователи провели следственные действия по адресам проживания двух граждан", - рассказала пресс-секретарь Елена Баранник.

Она также добавила, что в ходе обысков никого не задержали.

Между тем, по данным медиагруппы Nakipelo, в пятницу возле Немышлянского отделения полиции активисты устроили митинг против обысков.

Напомним:

  • 2 июня у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
  • Ночью 13 июня в Харькове полиция пришла с обысками к харьковским активистов якобы по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

Темы: Харьковполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Харьков
Побег из Харькова или исполнение приказа? Детали о деле эксначальника СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене
Россияне снова атаковали Харьков
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: