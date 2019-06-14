Полиция пояснила обыски у активистов в Харькове, у отделения митинг
В полиции Харьковской области объяснили обыски в помещениях двух активистов Вячеслава Дуды и Максима Зинченко подозрением в травмировании сотрудников полиции.
Об этом сообщает Громадське радио.
В полиции не подтвердили связи обысков с делом о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову 2 июня.
Как отмечает издание, следственные действия касались лиц, подозреваемых в нанесении повреждений сотрудникам правохранительных органов.
"Трое сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок, получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Вчера, 13 июня, в рамках уголовного производства следователи провели следственные действия по адресам проживания двух граждан", - рассказала пресс-секретарь Елена Баранник.
Она также добавила, что в ходе обысков никого не задержали.
Между тем, по данным медиагруппы Nakipelo, в пятницу возле Немышлянского отделения полиции активисты устроили митинг против обысков.
Напомним:
- 2 июня у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
- Ночью 13 июня в Харькове полиция пришла с обысками к харьковским активистов якобы по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.