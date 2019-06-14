Полиция пояснила обыски у активистов в Харькове, у отделения митинг

894 просмотра
Пятница, 14 июня 2019, 15:09

В полиции Харьковской области объяснили обыски в помещениях двух активистов Вячеслава Дуды и Максима Зинченко подозрением в травмировании сотрудников полиции.

Об этом сообщает Громадське радио.

В полиции не подтвердили связи обысков с делом о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову 2 июня.

Как отмечает издание, следственные действия касались лиц, подозреваемых в нанесении повреждений сотрудникам правохранительных органов.

"Трое сотрудников полиции, которые обеспечивали правопорядок, получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. По указанным фактам были возбуждены уголовные производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Вчера, 13 июня, в рамках уголовного производства следователи провели следственные действия по адресам проживания двух граждан", - рассказала пресс-секретарь Елена Баранник.

Она также добавила, что в ходе обысков никого не задержали.

Между тем, по данным медиагруппы Nakipelo, в пятницу возле Немышлянского отделения полиции активисты устроили митинг против обысков.

Напомним:

  • 2 июня у Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
  • Ночью 13 июня в Харькове полиция пришла с обысками к харьковским активистов якобы по делу о сносе бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Харьков полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ: В Харькове полиция проводит обыски по делу о сносе бюста Жукова 14 июня 2019, 00:50
Подозреваемого в избиении оператора в Харькове отправили под домашний арест 12 июня 2019, 23:48
Нацкорпус отрицает участие в событиях на территории "Барабашово" в Харькове 10 июня 2019, 19:30
Все новости
Главные новости
"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для населения
В ПЦУ объясняют: "собор" Филарета – это раскол
Роспуск Рады: Парубий передал в суд важные документы
Визитеры: кто побывал на Банковой первым после инаугурации Зеленского
Все новости
исследование

Астма может начинаться еще до рождения

еда

7 овощей, которые стоит начать есть, хоть вы их и ненавидите

здоровье

Каблуки и шпильки: чем вредны, как носить и сохранить здоровье

Поиск по сайту
Архив
Весь архів