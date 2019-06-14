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ЗМІ: В Харкові поліція проводить обшуки у справі про знесення бюста Жукова

П'ятниця, 14 червня 2019, 00:50
ЗМІ: В Харкові поліція проводить обшуки у справі про знесення бюста Жукова

Поліція Харківщини прийшла з обшуками до двох харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомив місцевий активіст Валентин Бистриченко, пише Громадське.

Він оприлюднив відео, на якому зокрема видно правоохоронців.

Обшуки у Дуди і Зінченка підтвердила й медіагрупа Nakipelo.

Бистриченко також зазначив, що Зінченко, до якого прийшли з обшуками, не був присутній на місці подій, коли знесли бюст Жукова.

Нагадаємо:

  • Минулого тижня біля Палацу спорту в Харкові, де проходив з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", відбулася акція протесту. Згодом учасники акції знесли пам'ятник Жукову.
  • Харківська поліція відкрила два кримінальних провадження у зв'язку зі знесенням у Харкові пам'ятника маршалу СРСР Георгію Жукову 2 червня.
  • Прес-секретар глави держави Юлія Мендель 3 червня зазначила, що Володимир Зеленський закликає владу Харкова вирішити правову колізію стосовно декомунізації маршала Жукова.
  • За словами Мендель це передбачає проведення громадських консультацій і слухань та досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони. 
  • Водночас в Українському інституті національної пам'яті (УІНП) опонували Зеленському, заперечивши наявність юридичної колізії. "Пам’ятники Георгію Жукову є символікою комуністичного режиму і до визначених законом винятків не належать. Знесений у Харкові пам’ятник мав бути демонтований", – заявили там.
  • Раніше голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович нагадав, що порушення закону про декомунізацію представником влади карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
  • Міський голова Харкова заявляє, що питання про повернення проспекту Петра Григоренка імені радянського маршала Георгія Жукова розглянуть на найближчій сесії Харківської міськради.

"Українська правда" у Threads

Теми: декомунізаціяХарківполіція
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