ЗМІ: В Харкові поліція проводить обшуки у справі про знесення бюста Жукова

Поліція Харківщини прийшла з обшуками до двох харківських активістів В’ячеслава Дуди та Максима Зінченка у справі про знесення бюста радянському маршалу Георгію Жукову.

Про це повідомив місцевий активіст Валентин Бистриченко, пише Громадське.

Він оприлюднив відео, на якому зокрема видно правоохоронців.

Обшуки у Дуди і Зінченка підтвердила й медіагрупа Nakipelo.

У харьковского активиста Валентина Дуды проходит обыск по делу о сносе памятника маршалу Жукову. Одновременно правоохранители обыскивают квартиру еще одного активиста Максима Зинченко. — Nakipelo (@nakipelotv) 13 червня 2019 р.

Бистриченко також зазначив, що Зінченко, до якого прийшли з обшуками, не був присутній на місці подій, коли знесли бюст Жукова.

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