Харків: Проти партії Кернеса і Труханова протестують, пам'ятник Жукову знесли

У Харкові біля Палацу спорту, де проходить з'їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова "Довіряй справам", влаштували акцію протесту.

Як повідомляє МедіаПорт, учасники акції скандують "Ганьба" тим, хто проходить всередину палацу за запрошеннями.

На думку організаторів акції, з'їзд є "спробою реваншу колишніх членів Партії регіонів".

"Місце для його проведення обрано не випадково, адже 22 лютого 2014 року саме у Палаці спорту в Харкові проходив "антімайданівський" з'їзд депутатів всіх рівнів південно-східних областей і Криму за участі Кернеса, тодішнього голови Харківської ОДА Михайла Добкіна, народних депутатів від Партії регіонів Олега Царьова, Вадима Колесніченка, глави "Оплота" Євгена Жиліна та інших", - заявили організатори акції.

Навколо місця проведення з'їзду чергують поліцейські, на вході перевіряють запрошення та сумки.

Участь у акції протесту беруть представники "Нацкорпусу", які утворили кордон, щоб люди, які йдуть до Палацу, не мали можливості уникнути "коридору ганьби". Через це перед входом утворилася тиснява.

Вздовж центрального входу до Палацу спорту "Нацкорпус" розгорнув стяг "Стоп реваншу".

На вікнах Палацу спорту учасники ації встановили портрети загиблих на Майдані та під час теракту біля Палацу у 2015-му році.

"На вулиці співають гімн. Протестувальники вимагають, щоб люди йшли коридором ганьби по фарбі і фотографіям Труханова і Кернеса", - повідомляє видання.

В результаті тисняви одна людина отримала травми, їй було надано медичну допомогу.

Начальник відділу забезпечення масових заходів управління превентивної діяльності ГУНП Артем Попков повідомив, що постраждалий - один з учасників з'їзду. Що саме сталося, Попков не знає, ніхто внаслідок інциденту не затриманий.

"За словами постраждалого, його вдарили", - повідомив Попков.

Згодом, за даними видання, "Нацкорпус" перемістився до пам'ятника Жукову, який намагається знести.

Поліція спробувала розігнати учасників акції біля пам'ятника, застосувавши газ.

Пам'ятник Жукову знесли: "Поліція пішла, бюст ламають, відбивають з постаменту прізвище Жукова".

Разом з тим участь у з'їзді беруть мери Ужгорода та Одеси, голова Харківської облради Сергій Чернов, депутат Уляна Ткаченко (м.Хмельницький), голова Одеської облради, мер Чугуєва, Бахмутський міський голова, Кропивницький міський голова, Покровський міський голова, заступник Нікопольського міського голови, представник Чорноморської ОТГ та інші.

Головою політичної партії "Довіряй справам" обрали Геннадія Кернеса.









Для учасників з'їзду влаштували "коридор ганьби", через який мусили проходити по портретах Кернеса і Труханова, облитих червоною фарбою. Частина учасників акції з рядів "Нацкорпусу" пішла до постаменту Жукову, який знесла попри спротив поліції. усі фото - медіапорт

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