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Садовий – Вакарчуку: У вас вкрали доступ до партійного Facebook?

П'ятниця, 14 червня 2019, 17:35
Садовий – Вакарчуку: У вас вкрали доступ до партійного Facebook?

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий спантеличений спростуванням партією "Голос" інформації про домовленості політсил.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, 13 червня Святослав Вакарчук дзвонив йому після ток-шоу "Право на владу" і пропонував зустрітись.

"Запропонував зустрітись, аби обговорити тему непоборювання по мажоритарних округах. Домовились на вівторок-середу у Львові, коли Славко буде з концертом", - пояснив очільник "Самопомочі".

Крім того, він додав, що активісти обох партій вже почали співпрацю в Рівному.

"Ще раніше я запропонував проукраїнським неолігархічним партіям узгодити принаймні мажоритарників. Особливо там, де можна дати бій місцевим "баронам". Не чекаючи наших домовленостей наверху, наші активісти на місцях уже подекуди почали діяти спільно, як наприклад в Рівному", - розповів Садовий.

"А сьогодні от таке. Святославе, якщо у вас там вкрали доступ до партійного Facebook то моргни", - звернувся політик до Вакарчука.

Нагадаємо:

  • Раніше, 14 липня, Садовий заявив, що домовився у найближчі дні зустрітись із Вакарчуком, щоб узгодити спільних кандидатів на округах.
  • Згодом на Facebook сторінці партії "Голос" з’явилося повідомлення, що інформація, яку озвучив Садовий, про якісь домовленості між партіями не відповідає дійсності.

Українська правда
Теми: ВакарчукСадовийвибори
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