Садовый - Вакарчуку: У вас украли доступ к партийному Facebook?

3696 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 17:35

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый озадачен опровержением партией "Голос" информации о договоренностях политсил.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу "Право на власть" и предлагал встретиться.

"Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом", - пояснил глава "Самопомочи".

Кроме того, он добавил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.

"Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным "баронам". Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно", - рассказал Садовый.

"А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни", - обратился политик к Вакарчуку.

Напомним:

  • Ранее, 14 июля, Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах.
  • Впоследствии на Facebook странице партии "Голос" появилось сообщение, что информация, которую озвучил Садовый, о каких-то договоренностях между партиями не соответствует действительности.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук Садовый виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
У Вакарчука заявили, что Садовой сказал неправду об общих кандидатах 14 июня 2019, 15:54
Садовой говорит, что они с Вакарчуком планируют согласовать общих кандидатов 14 июня 2019, 12:57
Диджитал-стратег, который работал на Порошенко, перешел к Вакарчуку 13 июня 2019, 22:33
Все новости
Главные новости
У пограничников новый глава – указ президента
Зеленский назначил новое руководство Нацгвардии
У Вакарчука заявили, что Садовой сказал неправду об общих кандидатах
"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для населения
Все новости
Фотопроект

Замечательные фотографии бабушек с внуками

безопасность

Утопления ребенка: что следует знать, чтобы предотвратить

безопасность

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів