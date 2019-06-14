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Садовый - Вакарчуку: У вас украли доступ к партийному Facebook?

Пятница, 14 июня 2019, 17:35
Садовый - Вакарчуку: У вас украли доступ к партийному Facebook?

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый озадачен опровержением партией "Голос" информации о договоренностях политсил.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу "Право на власть" и предлагал встретиться.

"Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом", - пояснил глава "Самопомочи".

Кроме того, он добавил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.

"Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным "баронам". Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно", - рассказал Садовый.

"А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни", - обратился политик к Вакарчуку.

Напомним:

  • Ранее, 14 июля, Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах.
  • Впоследствии на Facebook странице партии "Голос" появилось сообщение, что информация, которую озвучил Садовый, о каких-то договоренностях между партиями не соответствует действительности.

Украинская правда

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Темы: ВакарчукСадовыйвиборы
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