Садовый - Вакарчуку: У вас украли доступ к партийному Facebook?
Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый озадачен опровержением партией "Голос" информации о договоренностях политсил.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, 13 июня Святослав Вакарчук звонил ему после ток-шоу "Право на власть" и предлагал встретиться.
"Предложил встретиться, чтобы обсудить тему непротивостояния по мажоритарным округам. Договорились на вторник-среду во Львове, когда Слава будет с концертом", - пояснил глава "Самопомочи".
Кроме того, он добавил, что активисты обеих партий уже начали сотрудничество в Ровно.
"Еще раньше я предложил проукраинским неолигархическим партиям согласовать хотя бы мажоритарщиков. Особенно там, где можно дать бой местным "баронам". Не дожидаясь наших договоренностей наверху, наши активисты на местах уже начали действовать совместно, например в Ровно", - рассказал Садовый.
"А сегодня вот такое. Святослав, если у вас там украли доступ к партийному Facebook то моргни", - обратился политик к Вакарчуку.
Напомним:
- Ранее, 14 июля, Садовый заявил, что договорился в ближайшие дни встретиться с Вакарчуком, чтобы согласовать общих кандидатов на округах.
- Впоследствии на Facebook странице партии "Голос" появилось сообщение, что информация, которую озвучил Садовый, о каких-то договоренностях между партиями не соответствует действительности.