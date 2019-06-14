Окупанти винесли вирок і звільнили українського капітана

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П'ятниця, 14 червня 2019, 18:48

Балаклавський районний суд Севастополя виніс вирок капітану українського судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Визнати винним, призначити покарання у вигляді визначеної суми 550 тис. рублів", - оголосив рішення суд.

При цьому повідомляється, що суд скасував виплату штрафу з огляду на те, що українець провів півроку, з травня по листопад 2018-го, в СІЗО.

Крім того, за інформацією видання, суд ухвалив в рамках цивільного позову "стягнути в рахунок збитку 439 тис. рублів" за завдані збитки водним ресурсам Росії.

Нагадаємо:

  • Проти Новицького, затриманого 4 травня 2018 року російськими прикордонниками в Чорному морі на захід від мису Тарханкут, порушили кримінальну справу про браконьєрство.
  • У рибалок вилучили кілометри мереж і рибу. Судно і екіпаж, що складається з п'яти громадян України, доставили на територію анексованого Криму.
  • У Держприкордонслужбі зазначили, що судно мало дозвільні документи на вилов риби в межах 12-мильної морської зони, і припустили, що капітан судна міг порушити кордон і відправитися туди, де, на його думку, буде краще вилов.

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Теми: Крим суд окупація


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