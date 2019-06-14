Окупанти винесли вирок і звільнили українського капітана

Балаклавський районний суд Севастополя виніс вирок капітану українського судна "ЯМК-0041" Віктору Новицькому.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Визнати винним, призначити покарання у вигляді визначеної суми 550 тис. рублів", - оголосив рішення суд.

При цьому повідомляється, що суд скасував виплату штрафу з огляду на те, що українець провів півроку, з травня по листопад 2018-го, в СІЗО.

Крім того, за інформацією видання, суд ухвалив в рамках цивільного позову "стягнути в рахунок збитку 439 тис. рублів" за завдані збитки водним ресурсам Росії.

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