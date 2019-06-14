Оккупанты вынесли приговор и освободили капитана украинского судна

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Признать виновным, назначить наказание в виде определенной суммы 550 тыс. рублей", - огласила решение судья Светлана Орлова.

При этом сообщается, что суд отменил выплату штрафа ввиду того, что украинец провел полгода, с мая по ноябрь 2018 года, в СИЗО.

Кроме того, по информации издания, суд постановил в рамках гражданского иска "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России.

Напомним: