Оккупанты вынесли приговор и освободили капитана украинского судна
Пятница, 14 июня 2019, 18:48
Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.
Об этом сообщает российское издание ТАСС.
"Признать виновным, назначить наказание в виде определенной суммы 550 тыс. рублей", - огласила решение судья Светлана Орлова.
При этом сообщается, что суд отменил выплату штрафа ввиду того, что украинец провел полгода, с мая по ноябрь 2018 года, в СИЗО.
Кроме того, по информации издания, суд постановил в рамках гражданского иска "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России.
Напомним:
- Против Новицкого, задержанного 4 мая 2018 года российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.
- У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.
- В Госпогранслужбе отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.