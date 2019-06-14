Оккупанты вынесли приговор и освободили капитана украинского судна

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Пятница, 14 июня 2019, 18:48

Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор капитану украинского судна "ЯМК-0041" Виктору Новицкому.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Признать виновным, назначить наказание в виде определенной суммы 550 тыс. рублей", - огласила решение судья Светлана Орлова.

При этом сообщается, что суд отменил выплату штрафа ввиду того, что украинец провел полгода, с мая по ноябрь 2018 года, в СИЗО.

Кроме того, по информации издания, суд постановил в рамках гражданского иска "взыскать в счет ущерба 439 тыс. рублей" за причиненный ущерб водным ресурсам России.

Напомним:

  • Против Новицкого, задержанного 4 мая 2018 года российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.
  • У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.
  • В Госпогранслужбе отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

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Темы: Крым суд оккупация


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