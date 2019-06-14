Бойовики гатять із забороненої артилерії, поранено військового

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П'ятниця, 14 червня 2019, 19:33

Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр ООС у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерії 122 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: тричі в районі населеного пункту Мар'їнка, з напрямку Олександрівка та Трудівський – зі 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" зафіксовано три обстріли: в районі населеного пункту Південне, з напрямку шахти імені Гагаріна - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Попасної, з напрямку Калинове-Борщувате – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; Новгородське, з напрямку населеного пункту Широка Балка – з автоматичних гранатометів.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - повідомили в прес-центрі ООС.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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