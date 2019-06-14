Боевики палят из запрещенной артиллерии, ранен военный

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Пятница, 14 июня 2019, 19:33

С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: трижды в районе населенного пункта Марьинка, с направления Александровка и Трудовской - с 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано три обстрела: в районе населенного пункта Южное, с направления шахты имени Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Попасной, с направления Калиново-Борщеватое - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; Новгородское, с направления населенного пункта Широкая Балка - из автоматических гранатометов.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре ООС.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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