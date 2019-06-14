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Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять

П'ятниця, 14 червня 2019, 19:41
Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять

Президент Володимир Зеленський в п’ятницю, 14 червня, зустрівся з родинами моряків, затриманих торік біля Керченської протоки.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

"Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі", - зазначили в АП.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", – сказав Зеленський.

Також зазначається, що на зустрічі піднімалося питання забезпечення житлом.

Крім того, президент висловився з приводу законопроекту про надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.

"Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Він висловив переконання, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання", - підсумували в прес-службі.

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Зеленськийполоненіморяки
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