Зеленський – родичам полонених в РФ моряків: Скоро звільнять

Президент Володимир Зеленський в п’ятницю, 14 червня, зустрівся з родинами моряків, затриманих торік біля Керченської протоки.

Про це повідомила прес-служба Адміністрації президента.

"Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі. Він також нагадав про рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права у цій справі", - зазначили в АП.

"Ми впевнені, що ті кроки, які ми зараз робимо, найближчим часом дадуть нам можливість повернути моряків", – сказав Зеленський.

Також зазначається, що на зустрічі піднімалося питання забезпечення житлом.

Крім того, президент висловився з приводу законопроекту про надання полоненим морякам статусу учасників бойових дій.

"Президент наголосив, що через недієздатність чинної Верховної Ради ухвалення цього документа на нинішньому етапі неможливе. Він висловив переконання, що законопроект розглянуть народні депутати вже нового скликання", - підсумували в прес-службі.