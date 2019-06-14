Зеленский - родным пленных в РФ моряков: Скоро освободят
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, встретился с семьями моряков, задержанных в прошлом году у Керченского пролива.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.
"Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле", - отметили в АП.
"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.
Также отмечается, что на встрече поднимался вопрос обеспечения жильем.
Кроме того, президент высказался по поводу законопроекта о предоставлении пленным морякам статуса участников боевых действий.
"Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва", - подытожили в пресс-службе.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами українських моряків, які були затримані торік біля Керченської протоки.— APU (@APUkraine) 14 червня 2019 р.
Глава держави наголосив, що тримає ситуацію на контролі.https://t.co/i0xgh9LJfE
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