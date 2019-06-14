Зеленский - родным пленных в РФ моряков: Скоро освободят

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, встретился с семьями моряков, задержанных в прошлом году у Керченского пролива.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

"Глава государства подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. Он также напомнил о решении Международного трибунала ООН по морскому праву в этом деле", - отметили в АП.

"Мы уверены, что те шаги, которые мы сейчас делаем, в ближайшее время дадут нам возможность вернуть моряков", - сказал Зеленский.

Также отмечается, что на встрече поднимался вопрос обеспечения жильем.

Кроме того, президент высказался по поводу законопроекта о предоставлении пленным морякам статуса участников боевых действий.

"Президент подчеркнул, что из-за недееспособности действующей Верховной Рады принятие этого документа на нынешнем этапе невозможно. Он убежден, что законопроект рассмотрят народные депутаты уже нового созыва", - подытожили в пресс-службе.