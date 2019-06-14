Паспорти РФ зобов'язують мешканців ОРДЛО воювати проти України – Черниш

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П'ятниця, 14 червня 2019, 22:16

Росія видає паспорти мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей, щоб зобов’язати їх служити у збройних силах РФ та, відповідно, надалі воювати проти України.

Про це на своїй сторінці в Твіттері написав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

"Мешканці ОРДЛО для отримання російського паспорту мають заповнити анкету, в якій вони, зобов‘язуються виконувати зобов'язання на користь РФ, в тому числі служити у збройних силах РФ, бути відданими РФ", - зазначив він.

"Одна з цілей РФ - видати всім так званим "чиновникам" окупаційної влади і членам незаконних збройних формувань ці "паспорти" для того, аби їх прив‘язати до РФ, і фактично, щоб вони продовжували виконувати функцію боротьби з Україною", - пояснив Черниш.

Крім того, міністр нагадав про нові санкції з боку України та міжнародних партнерів.

"Наразі ми підготували проект акта про застосування персональних санкцій до посадових осіб РФ, задіяних до незаконної видачі паспортів", - сказав політик.

"Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами щодо синхронізації дій стосовно запровадження санкцій до посадових осіб РФ, задіяних до незаконної видачі паспортів та невизнання паспортних документів", - повідомив Черниш.

Нагадаємо:

  • 14 червня в керівництві бойовиків так званої "Донецької народної республіки" заявили, що перша група жителів перетнула кордон з Росією для отримання громадянства РФ.
  • 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Українська правда

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Теми: ОРДЛО паспорт Росія


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