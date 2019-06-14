Паспорта РФ обязывают жителей ОРДЛО воевать против Украины - Черныш
Россия выдает паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы обязать их служить в вооруженных силах РФ и, соответственно, продолжать войну против Украины.
Об этом на своей странице в Твиттере написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
"Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ", - отметил он.
"Одна из целей РФ - выдать всем так называемым "чиновникам" оккупационных властей и членам незаконных вооруженных формирований эти "паспорта" для того, чтобы их привязать к РФ, и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной", - пояснил Черныш.
Кроме того, министр напомнил о новых санкциях со стороны Украины и международных партнеров.
"Сейчас мы подготовили проект акта о применении персональных санкций к должностным лицам РФ, задействованных в незаконной выдаче паспортов", - сказал политик.
"Украина продолжает работать с международными партнерами по синхронизации действий по внедрению санкций к должностным лицам РФ, задействованных в незаконной выдаче паспортов и непризнанию паспортных документов", - сообщил Черныш.
Напомним:
- 14 июня в руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
- 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.