Паспорта РФ обязывают жителей ОРДЛО воевать против Украины - Черныш

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Пятница, 14 июня 2019, 22:16

Россия выдает паспорта жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы обязать их служить в вооруженных силах РФ и, соответственно, продолжать войну против Украины.

Об этом на своей странице в Твиттере написал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ", - отметил он.

"Одна из целей РФ - выдать всем так называемым "чиновникам" оккупационных властей и членам незаконных вооруженных формирований эти "паспорта" для того, чтобы их привязать к РФ, и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной", - пояснил Черныш.

Кроме того, министр напомнил о новых санкциях со стороны Украины и международных партнеров.

"Сейчас мы подготовили проект акта о применении персональных санкций к должностным лицам РФ, задействованных в незаконной выдаче паспортов", - сказал политик.

"Украина продолжает работать с международными партнерами по синхронизации действий по внедрению санкций к должностным лицам РФ, задействованных в незаконной выдаче паспортов и непризнанию паспортных документов", - сообщил Черныш.

Напомним:

  • 14 июня в руководстве боевиков так называемой "Донецкой народной республики" заявили, что первая группа жителей пересекла границу с Россией для получения гражданства РФ.
  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО паспорт Росcия


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