Епіфаній про Філарета: Шукав з ним компроміс, але у відповідь чув тільки мову ультиматумів
Митрополит Епіфаній заявив, що не може виконати умови, які йому поставив почесний патріарх Філарет, оскільки відповідні рішення були прийняті колегіально. За словами Епіфанія, він намагався знайти компроміс, але "чув тільки мову ультиматумів".
Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".
Серед умов, які йому поставив почесний патріарх Філарет, Епіфаній, зокрема, назвав відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.
"Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде на жоден компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до цього часу, ми зараз ведем спілкування тільки через ЗМІ", - підкреслив Епіфаній.
Нагадаємо:
- Епіфаній пояснив розбіжності з Філаретом: розбіжності стосуються питання влади - почесний патріарх Філарет хоче бути єдиним бенефіціаром Православної церкви України.
- Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
- Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
- Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
- Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
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