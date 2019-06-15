Епіфаній про Філарета: Шукав з ним компроміс, але у відповідь чув тільки мову ультиматумів

Митрополит Епіфаній заявив, що не може виконати умови, які йому поставив почесний патріарх Філарет, оскільки відповідні рішення були прийняті колегіально. За словами Епіфанія, він намагався знайти компроміс, але "чув тільки мову ультиматумів".

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

Серед умов, які йому поставив почесний патріарх Філарет, Епіфаній, зокрема, назвав відновлення Київського патріархату і посади чинного патріарха, прийняття статуту Київського патріархату або скликання Синоду Київського патріархату.

"Оскільки я побачив, що почесний патріарх не йде на жоден компроміс, а ставить тільки ультиматуми, і побачивши, що владні амбіції руйнують те, що було створено до цього часу, ми зараз ведем спілкування тільки через ЗМІ", - підкреслив Епіфаній.

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