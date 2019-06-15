Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов
Митрополит Епифаний заявил, что не может выполнить условия, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально. По словам Епифания, он пытался найти компромисс, но "слышал только язык ультиматумов".
Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".
Среди условий, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, Епифаний, в частности, назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие устава Киевского патриархата или созыва Синода Киевского патриархата.
"Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано до сих пор, мы сейчас ведем общение только через СМИ", - подчеркнул Епифаний.
Напомним:
- Епифаний объяснил суть разногласий с Филаретом: разногласия касаются вопроса власти - почетный патриарх Филарет хочет быть единственным бенефициаром Православной церкви Украины.
- Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что 20 июня созывает собор ликвидированного Киевского патриархата, где официально не признает автокефалии Украинской православных церквей.
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при при переговорах о создании Единой поместной православной украинской церкви президент Петр Порошенко уговорил его снять свою кандидатуру на предстоятеля, но пообещал негласное руководство.
- Сейчас Филарет говорит, что договоренности нарушены и критикует действия Епифания.
- Филарет также заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
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