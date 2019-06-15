Епифаний о Филарете: Искал с ним компромисс, но в ответ слышал только язык ультиматумов

Митрополит Епифаний заявил, что не может выполнить условия, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, поскольку соответствующие решения были приняты коллегиально. По словам Епифания, он пытался найти компромисс, но "слышал только язык ультиматумов".

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

Среди условий, которые ему поставил почетный патриарх Филарет, Епифаний, в частности, назвал восстановление Киевского патриархата и должности действующего патриарха, принятие устава Киевского патриархата или созыва Синода Киевского патриархата.

"Поскольку я увидел, что почетный патриарх не идет ни на один компромисс, а ставит только ультиматумы, и увидев, что властные амбиции разрушают то, что было создано до сих пор, мы сейчас ведем общение только через СМИ", - подчеркнул Епифаний.

Напомним: