Зеленський призначив тимчасових голів двох областей
Субота, 15 червня 2019, 13:32
Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій.
Відповідні укази від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави.
Зокрема, указом № 412/2019 виконання обов’язків голови Одеської ОДА тимчасово покладається на Світлану Шаталову, а указом №413/2019 т.в.о. голови Полтавської ОДА призначено Олега Пругла.
Зазначимо, до призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА, а Пругло - першого заступника, заступника голови Полтавської ОДА.
Нагадаємо,
- 5 червня 2019 року Кабмін вніс президенту подання про звільнення 13 голів ОДА. Згідно з поданням, обов'язки керівників областей будуть тимчасово виконувати діючі заступники голови ОДА.
- 10 червня прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів ОДА.
- 11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка заявив, що президент звільнив 15 керівників обласних державних адміністрацій.
Українська правда