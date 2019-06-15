Зеленський призначив тимчасових голів двох областей

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Субота, 15 червня 2019, 13:32

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки голови Полтавської та Одеської облдержадміністрацій. 

Відповідні укази від 14 червня оприлюднено на сайті глави держави. 

Зокрема, указом № 412/2019 виконання обов’язків голови Одеської ОДА тимчасово покладається на Світлану Шаталову, а указом №413/2019 т.в.о. голови Полтавської ОДА призначено Олега Пругла

 
До призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА. 
 

Пругло був першим заступником, заступником голови Полтавської ОДА 

Зазначимо, до призначення Шаталова обіймала посаду заступника голови Одеської ОДА, а Пругло - першого заступника, заступника голови Полтавської ОДА. 

Нагадаємо,

  • 5 червня 2019 року Кабмін вніс президенту подання про звільнення 13 голів ОДА. Згідно з поданням, обов'язки керівників областей будуть тимчасово виконувати діючі заступники голови ОДА.
  • 10 червня прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів ОДА.
  • 11 червня заступник голови АП Руслан Рябошапка заявив, що президент звільнив 15 керівників обласних державних адміністрацій.

Українська правда

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Теми: Зеленський Одеса Полтава


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