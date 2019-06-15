Зеленский назначил временных глав двух областей

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Суббота, 15 июня 2019, 13:32

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателя Полтавской и Одесской облгосадминистраций.

Соответствующие указы от 14 июня обнародованы на сайте главы государства.

В частности, указом №412/2019 выполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возлагается на Светлану Шаталову, а указом №413/2019 и.о. председателя Полтавской ОГА назначен Олег Пругло

 
Шаталова занимала должность заместителя председателя Одесской ОГА
 

Пругло был первым заместителем, заместителем главы Полтавской ОГА.

До назначения Шаталова занимала должность заместителя председателя Одесской ОГА, а Пругло - первого заместителя, заместителя председателя Полтавской ОГА.

Напомним, 

  • 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.
  • 10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.
  • 11 июня замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Одесса Полтава


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