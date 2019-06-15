Зеленский назначил временных глав двух областей
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Суббота, 15 июня 2019, 13:32
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателя Полтавской и Одесской облгосадминистраций.
Соответствующие указы от 14 июня обнародованы на сайте главы государства.
В частности, указом №412/2019 выполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возлагается на Светлану Шаталову, а указом №413/2019 и.о. председателя Полтавской ОГА назначен Олег Пругло.
До назначения Шаталова занимала должность заместителя председателя Одесской ОГА, а Пругло - первого заместителя, заместителя председателя Полтавской ОГА.
Напомним,
- 5 июня 2019 года Кабмин внес президенту представление об увольнении 13 председателей ОГА. Согласно представлению, обязанности руководителей областей будут временно выполнять действующие зампреды ОГА.
- 10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.
- 11 июня замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций.
Украинская правда
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