Зеленский назначил временных глав двух областей

До назначения Шаталова занимала должность заместителя председателя Одесской ОГА, а Пругло - первого заместителя, заместителя председателя Полтавской ОГА.

В частности, указом № 412/2019 выполнение обязанностей председателя Одесской ОГА временно возлагается на Светлану Шаталову , а указом № 413/2019 и.о. председателя Полтавской ОГА назначен Олег Пругло .

Соответствующие указы от 14 июня обнародованы на сайте главы государства.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"