Підготовка до виборів: ЦВК узгодив закупівлі на 282 мільйони

Тендерний комітет Центрвиборчкому ухвалив рішення щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів.

Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

"26 червня Центральна виборча комісія має право укласти договір із підприємствами на орієнтовну загальну суму 281 845 240,80 грн.", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ухвалено рішення укласти договори з підприємствами для закупівлі послуг з виготовлення та доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів на суму 362 260,08 грн; послуг з виготовлення та доставки номерних одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок (594 326,70 грн), послуг з виготовлення та доставки журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії (621 399,00 грн).

Також буде укладено договори на послуги з виготовлення та доставки видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" (1 120 000,00 грн) та послуги з виготовлення та доставки збірників "Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складення протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України" (416 999,00 грн).

"Проведено переговори із ДП "Поліграфкомбінат "Україна" щодо закупівлі послуг з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів", - повідомили у ЦВК.

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