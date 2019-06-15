Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підготовка до виборів: ЦВК узгодив закупівлі на 282 мільйони

Субота, 15 червня 2019, 15:57

Тендерний комітет Центрвиборчкому ухвалив рішення щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів. 

Про це повідомили у прес-службі ЦВК. 

"26 червня Центральна виборча комісія має право укласти договір із підприємствами на орієнтовну загальну суму 281 845 240,80 грн.", - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, ухвалено рішення укласти договори з підприємствами для закупівлі послуг з виготовлення та доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів на суму 362 260,08 грн; послуг з виготовлення та доставки номерних одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок (594 326,70 грн), послуг з виготовлення та доставки журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії (621 399,00 грн). 

Також буде укладено договори на послуги з виготовлення та доставки видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" (1 120 000,00 грн) та послуги з виготовлення та доставки збірників "Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складення протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України"  (416 999,00 грн). 

"Проведено переговори із ДП "Поліграфкомбінат "Україна" щодо закупівлі послуг з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів", - повідомили у ЦВК.

Нагадаємо, 

  • Позачергові вибори в Раду відбудуться 21 липня.
  • 23 травня голова ЦВК заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
  • На підготовку та проведення виборів до Верховної Ради ЦВК виділила майже 2 млрд грн.

Українська правда
Теми: вибориЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
вибори
Партія Сунака може піти на вибори навесні, щоб уникнути поразки – ЗМІ
Спротив розповів, як загарбники готуються до псевдовиборів на окупованих територіях
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: