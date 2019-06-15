Подготовка к выборам: ЦИК согласовал закупки на 282 миллиона

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Суббота, 15 июня 2019, 15:57

Тендерный комитет Центризбиркома принял решения о закупках для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"26 июня Центральная избирательная комиссия вправе заключить договор с предприятиями на ориентировочную общую сумму 281 845 240,80 грн.", - говорится в сообщении.

В частности, принято решение заключить договоры с предприятиями на приобретение услуг по изготовлению и доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов на сумму 362 260,08 грн; услуг по изготовлению и доставке номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных урн (594 326,70 грн), услуг по изготовлению и доставке журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан в избирательной комиссии (621 399,00 грн).

Также будет заключен договор на услуги по изготовлению и доставке издания Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" (1,120 млн грн) и услуги по изготовлению и доставке сборников "Разъяснение о порядке подсчета голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке после окончания голосования на выборах народных депутатов Украины "(416 тыс. 999 грн).

"Проведены переговоры с ГП "Полиграфкомбинат "Украина" по закупке услуг по изготовлению и упаковке избирательных бюллетеней ", - сообщили в ЦИК.

Напомним,

  • Внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля.
  • 23 мая председатель ЦИК заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.
  • На подготовку и проведение выборов в Верховную Раду ЦИК выделила почти 2 миллиарда гривен. 

Украинская правда

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Темы: виборы ЦИК


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