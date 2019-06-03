На вибори у Раду піде майже 2 млрд, ЦВК вже розподілила гроші

Центральна виборча комісія розподілила 1 млрд 949 млн 620 тисяч гривень, виділених на підготовку та проведення виборів до Верховної Ради.

Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні 3 червня, повідомляє прес-служба ЦВК.

Відзначається, що за результатами розподілу, видатки ЦВК складуть 406 млн 802 тисяч гривень.

"На окружні виборчі комісії розподілено 51 млн 172 тис. 292 гривні, на дільничні виборчі комісії – 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 гривні. Разом з тим Розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 млн 214 тис. 562 гривні", - йдеться в повідомленні.

Також комісія затвердила середні норми видатків окружної виборчих комісій та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів до ВР.

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