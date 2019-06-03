На вибори у Раду піде майже 2 млрд, ЦВК вже розподілила гроші
Центральна виборча комісія розподілила 1 млрд 949 млн 620 тисяч гривень, виділених на підготовку та проведення виборів до Верховної Ради.
Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні 3 червня, повідомляє прес-служба ЦВК.
Відзначається, що за результатами розподілу, видатки ЦВК складуть 406 млн 802 тисяч гривень.
"На окружні виборчі комісії розподілено 51 млн 172 тис. 292 гривні, на дільничні виборчі комісії – 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 гривні. Разом з тим Розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 млн 214 тис. 562 гривні", - йдеться в повідомленні.
Також комісія затвердила середні норми видатків окружної виборчих комісій та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів до ВР.
Нагадаємо:
- Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель Центрвиборчком не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
- Через це Центрвиборчком звертався до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
- Також Сліпачук заявляла, що ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені через брак часу.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради.
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання, згодом указ опублікували і він вступив у силу.
- Цим указом Зеленський призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua