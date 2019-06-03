На вибори у Раду піде майже 2 млрд, ЦВК вже розподілила гроші

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Понеділок, 3 червня 2019, 18:19

Центральна виборча комісія розподілила 1 млрд 949 млн 620 тисяч гривень, виділених на підготовку та проведення виборів до Верховної Ради.

Відповідні рішення комісія прийняла на засіданні 3 червня, повідомляє прес-служба ЦВК.

Відзначається, що за результатами розподілу, видатки ЦВК складуть 406 млн 802 тисяч гривень.

"На окружні виборчі комісії розподілено 51 млн 172 тис. 292 гривні, на дільничні виборчі комісії – 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 гривні. Разом з тим Розподілом передбачено резерв коштів, який складає 271 млн 214 тис. 562 гривні", - йдеться в повідомленні.

Також комісія затвердила середні норми видатків окружної виборчих комісій та дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення позачергових виборів до ВР.

Нагадаємо:

  • Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель Центрвиборчком не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
  • Через це Центрвиборчком звертався до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
  • Також Сліпачук заявляла, що ЦВК не встигне надрукувати виборчі бюлетені через брак часу.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради.
  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання, згодом указ опублікували і він вступив у силу.
  • Цим указом Зеленський призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.

Українська правда

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Теми: ЦВК Верховна Рада вибори гроші


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