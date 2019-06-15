Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі"

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Субота, 15 червня 2019, 19:41

Нардеп Борислав Розенблат заявив, що виграв суд по "бурштиновій справі".

На прес-конференції у Житомирі у п’ятницю Розенблат заявив, що Шостий Адміністративний апеляційний суд Києва визнав дії детективів НАБУ та Генпрокуратури стосовно нього незаконними, пише Житомир.Інфо.

"Усе це було пряме переслідування моєї політичної діяльності. Я про це заявляв з першого дня, як тільки це сталося. Я казав, що це провокація, що ті злочини, записи – це все були маніпуляції", - заявив нардеп.

Розенблат заявив, що готує позов проти НАБУ на відшкодування моральної та матеріальної шкоди у розмірі 100 млн грн, які у разі отримання обіцяє перерахувати на ремонт житомирських доріг.

"Ці збитки я виношу в розмірі 100 млн грн. Не дивуйтесь такій великій сумі, ми все порахували: як вони постійно згадували моє ім’я, як вони знищували мою політичну репутацію, діяльність, моє життя. Але для мене не головне гроші, а головне моє чисте ім’я, ці гроші я переведу, якщо суд прийме законне рішення, на управління капітального будівництва м. Житомира. Щоб у нашому місті зробити дороги і всі ті заходи, яких сьогодні так потребує наше місто Житомир", – зазначив він.

Нагадаємо:

  • НАБУ розслідувало так звану бурштинову справу, де підозрюваним був, зокрема, Розенблат.
  • 8 жовтня 2018 року цю справу направили до суду. Антикорупційні органи вважають, що Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.
  • Зокрема Розенблата звинувачували у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

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Теми: Розенблат НАБУ Генпрокуратура


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