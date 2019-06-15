ООС: бойовики обстріляли Станицю Луганську, без втрат

Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив чотири обстріли: в районі населеного пункту Лебединське, з напрямку Ужівка – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; Авдіївка, з напрямку Спартак – міномети калібру 120 мм та 82 мм; поблизу населеного пункту Новотроїцьке, з напрямку Докучаєвськ – зі стрілецької зброї; Красногорівка, з напрямку Старомихайлівка – великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли: чотири рази в районі населеного пункту Станиця Луганська, з напрямку Миколаївка та Красний Яр – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.