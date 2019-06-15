ООС: боевики обстреляли Станицу Луганскую, без потерь

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Суббота, 15 июня 2019, 20:20

С начала суток враг восемь раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы: в районе населенного пункта Лебединское, с направления Ужовка - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Авдеевка, с направления Спартак - минометы калибра 120 мм и 82 мм; вблизи населенного пункта Новотроицкое, с направления Докучаевск - из стрелкового оружия; Красногоровка, с направления Старомихайловка - крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрела: четыре раза в районе населенного пункта Станица Луганская, с направления Николаевка и Красный Яр - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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