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В ЄС готують санкції проти Мадуро

Неділя, 16 червня 2019, 06:54

Ключові європейські країни розглядають питання про санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і деяких топ-чиновників венесуельського уряду.

Про це повідомило агентство Associated Press.

За даними агентства, в обговоренні питання про введення фінансових обмежень і обмежень на поїздки беруть участь Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія і Нідерланди.

За словами джерел, хоча Мадуро входить в список посадовців, щодо яких плануються санкції, остаточного рішення немає. Групі із зазначених країн необхідно подолати внутрішні розбіжності, перш ніж вийти з офіційною пропозицією до виконавчої влади ЄС.

Тим часом, учасники переговорів згодні з тим, що санкції слід вводити стосовно військовослужбовців і співробітників судових органів, які зіграли важливу роль в арешті союзників лідера опозиції Хуана Гуайдо.

При цьому представник міністерства закордонних справ Іспанії заявив, що вони не хотіли б, щоб їх рішення мало негативний вплив на посередницькі зусилля Норвегії між представниками Мадуро і Гуайдо.

Після двох раундів зустрічей в Норвегії опозиція відмовилася від третього раунду переговорів, який повинен початися наступного тижня на Барбадосі, повідомили AP три дипломата.

Гуайдо, який був визнаний тимчасовим президентом Венесуели більш ніж в 50 країнах, включаючи більшість членів ЄС, пообіцяв не повертатися за стіл переговорів, поки Мадуро не буде готовий оголосити дострокові президентські вибори.

Нагадуємо:

  • Наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо  оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін внаслідок президентських виборів, які бойкотувала опозиція та не визнали багато держав.
  • На тлі протестів у Венесуелі до країни прибули російські найманці з "ПВК Вагнер" для охорони президента Ніколаса Мадуро.
  • У березні в Каракас прибули російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 і близько сотні військових.
  • США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС, Латинської Америки й Організації американських держав визнали Гуайдо легітимним президентом Венесуели.
  • На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай та Туреччина.
  • 30 квітня ситуація у Венесуелі загострилася: Гуайдо оголосив кінець режиму президента Мадуро, його підтримали США, поліція застосувала сльозогінний газ і військову техніку проти маніфестантів.
  • Лідер опозиції Венесуели, глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо визнав помилки, допущені ним при спробі почати військове повстання для повалення Мадуро.
  • Пізніше Гуайдо заявив, що не проти військового втручання США у ситуацію в країні.

"Українська правда" в Threads

Теми: ВенесуелаЄСсанкції
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