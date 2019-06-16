В ЄС готують санкції проти Мадуро

Ключові європейські країни розглядають питання про санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і деяких топ-чиновників венесуельського уряду.

Про це повідомило агентство Associated Press.

За даними агентства, в обговоренні питання про введення фінансових обмежень і обмежень на поїздки беруть участь Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія і Нідерланди.

За словами джерел, хоча Мадуро входить в список посадовців, щодо яких плануються санкції, остаточного рішення немає. Групі із зазначених країн необхідно подолати внутрішні розбіжності, перш ніж вийти з офіційною пропозицією до виконавчої влади ЄС.

Тим часом, учасники переговорів згодні з тим, що санкції слід вводити стосовно військовослужбовців і співробітників судових органів, які зіграли важливу роль в арешті союзників лідера опозиції Хуана Гуайдо.

При цьому представник міністерства закордонних справ Іспанії заявив, що вони не хотіли б, щоб їх рішення мало негативний вплив на посередницькі зусилля Норвегії між представниками Мадуро і Гуайдо.

Після двох раундів зустрічей в Норвегії опозиція відмовилася від третього раунду переговорів, який повинен початися наступного тижня на Барбадосі, повідомили AP три дипломата.

Гуайдо, який був визнаний тимчасовим президентом Венесуели більш ніж в 50 країнах, включаючи більшість членів ЄС, пообіцяв не повертатися за стіл переговорів, поки Мадуро не буде готовий оголосити дострокові президентські вибори.

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