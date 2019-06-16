В ЕС готовят санкции против Мадуро
Ключевые европейские страны рассматривают вопрос о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых топ-чиновников венесуэльского правительства.
Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным агентства, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.
По словам источников, хотя Мадуро входит в список чиновников, в отношении которых планируются санкции, окончательного решения нет. Группе из указанных стран необходимо преодолеть внутренние разногласия, прежде чем выйти с официальным предложением к исполнительной власти ЕС.
Между тем, участники переговоров согласны с тем, что санкции следует вводить в отношении военнослужащих и сотрудников судебных органов, которые сыграли важную роль в аресте союзников лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
При этом представитель министерства иностранных дел Испании заявил, что они не хотели бы, чтобы их решение оказало негативное влияние на посреднические усилия Норвегии между представителями Мадуро и Гуайдо.
После двух раундов встреч в Норвегии оппозиция отказалась от третьего раунда переговоров, который должен начаться на следующей неделе на Барбадосе, сообщили AP три дипломата.
Гуайдо, который был признан временным президентом Венесуэлы более чем в 50 странах, включая большинство членов ЕС, пообещал не возвращаться за стол переговоров, пока Мадуро не будет готов объявить досрочные президентские выборы.
Напомним:
- В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
- На фоне протестов в Венесуэле в страну прибыли российские наемники из "ЧВК Вагнер" для охраны президента Николаса Мадуро.
- В марте в Каракас прибыли российские военно-транспортные самолеты Ил-62 и Ан-124 и около сотни военных.
- США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
- В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
- 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
- 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
- Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения Мадуро.
- Позже Гуайдо заявил, что он не против военного вмешательства США в ситуацию в стране.
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