В ЕС готовят санкции против Мадуро

Ключевые европейские страны рассматривают вопрос о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых топ-чиновников венесуэльского правительства.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

По словам источников, хотя Мадуро входит в список чиновников, в отношении которых планируются санкции, окончательного решения нет. Группе из указанных стран необходимо преодолеть внутренние разногласия, прежде чем выйти с официальным предложением к исполнительной власти ЕС.

Между тем, участники переговоров согласны с тем, что санкции следует вводить в отношении военнослужащих и сотрудников судебных органов, которые сыграли важную роль в аресте союзников лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

При этом представитель министерства иностранных дел Испании заявил, что они не хотели бы, чтобы их решение оказало негативное влияние на посреднические усилия Норвегии между представителями Мадуро и Гуайдо.

После двух раундов встреч в Норвегии оппозиция отказалась от третьего раунда переговоров, который должен начаться на следующей неделе на Барбадосе, сообщили AP три дипломата.

Гуайдо, который был признан временным президентом Венесуэлы более чем в 50 странах, включая большинство членов ЕС, пообещал не возвращаться за стол переговоров, пока Мадуро не будет готов объявить досрочные президентские выборы.

Напомним: