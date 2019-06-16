У ДСНС уточнили дані про потужний вибух у Києві
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві.
За інформацією ДСНС, що оприлюднено 16 червня, вибух стався 15 червня о 23:25 по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів.
"Внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили у ДержНС.
Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
"Станом на 7:00 16 червня роботи з розбирання завалів завершено. Причини події встановлюються", - додали у відомстві.
У відділі комунікації поліції Києва згодом повідомили, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою).
Нагадаємо,
- Раніше повідомлялось, що на вул.Тургенівській у Києві, ймовірно, вибухнув газ. У свою чергу у Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.
- Частинами зруйнованих гаражів пошкоджено газогін, тому частину будинку на вул.Тургенєвській, 16 відключили від газопостачання.
- В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА заявили, що речовину, що спричинила потужний вибух, поки не встановили.
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