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У ДСНС уточнили дані про потужний вибух у Києві

Неділя, 16 червня 2019, 09:11
У ДСНС уточнили дані про потужний вибух у Києві
фото - Hromadske

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві. 

За інформацією ДСНС,  що оприлюднено 16 червня, вибух стався 15 червня о 23:25 по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів. 

"Внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили у ДержНС.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Станом на 7:00 16 червня роботи з розбирання завалів завершено. Причини події встановлюються", - додали у відомстві. 

У відділі комунікації поліції Києва згодом повідомили, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою).

Нагадаємо, 

  • Раніше повідомлялось, що на вул.Тургенівській у Києві, ймовірно, вибухнув газ. У свою чергу у Службі газу заявили, що вибух не пов'язаний із витоком газу.
  • Частинами зруйнованих  гаражів пошкоджено газогін, тому частину будинку на вул.Тургенєвській, 16 відключили від газопостачання. 
  • В Управлінні з питань цивільного захисту КМДА заявили, що речовину, що спричинила потужний вибух, поки не встановили

Українська правда

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Теми: ДСНСКиївнадзвичайна подія
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