У ДСНС уточнили дані про потужний вибух у Києві

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили деталі щодо потужного вибуху, що стався пізно ввечері напередодні у Києві.

За інформацією ДСНС, що оприлюднено 16 червня, вибух стався 15 червня о 23:25 по вул. Тургенівська, 16, в одному з 7 гаражів.

"Внаслідок вибуху зруйновано 3 гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено 4 автомобілі", - заявили у ДержНС.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

"Станом на 7:00 16 червня роботи з розбирання завалів завершено. Причини події встановлюються", - додали у відомстві.

У відділі комунікації поліції Києва згодом повідомили, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 КК (Порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою).

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