В ГосЧС уточнили данные о мощном взрыве в Киеве
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали о мощном взрыве, произошедшем поздно вечером накануне в Киеве.
По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.
"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.
В отделе коммуникации полиции Киева позже сообщили, что следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 272 КК (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
Напомним,
- Ранее сообщалось, что на ул.Тургеневская в Киеве, вероятно, взорвался газ. В свою очередь в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
- Частями разрушенных гаражей поврежден газопровод, в связи с чем часть дома на ул.Тургеневской, 16 отключена от газоснабжения.
- В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, которое вызвало мощный взрыв, пока не установлено.