В ГосЧС уточнили данные о мощном взрыве в Киеве

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Воскресенье, 16 июня 2019, 09:11
фото - Hromadske

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали о мощном взрыве, произошедшем поздно вечером накануне в Киеве.

По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.

"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС. 

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Напомним,

  • Ранее сообщалось, что на ул.Тургеневская в Киеве, вероятно, взорвался газ. В свою очередь в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
  • Частями разрушенных гаражей поврежден газопровод, в связи с чем часть дома на ул.Тургеневской, 16 отключена от газоснабжения.
  • В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, которое вызвало  мощный взрыв, пока не установлено

Украинская правда

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Темы: ГСЧС Киев чрезвычайное происшествие


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