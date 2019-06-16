В ГосЧС уточнили данные о мощном взрыве в Киеве

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали о мощном взрыве, произошедшем поздно вечером накануне в Киеве.

По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.

"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.

В отделе коммуникации полиции Киева позже сообщили, что следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 272 КК (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Напомним,