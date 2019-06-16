В ГосЧС уточнили данные о мощном взрыве в Киеве
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Воскресенье, 16 июня 2019, 09:11
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили детали о мощном взрыве, произошедшем поздно вечером накануне в Киеве.
По информации ГосЧС, обнародованной 16 июня, взрыв произошел 15 июня в 23:25 по ул. Тургеневская, 16, в одном из 7 гаражей.
"В результате взрыва разрушены 3 гаража, поврежден газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены 4 автомобиля", - заявили в ГосЧС.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
"По состоянию на 7:00 16 июня работы по разбору завалов завершены. Причины происшествия устанавливаются", - добавили в ведомстве.
Напомним,
- Ранее сообщалось, что на ул.Тургеневская в Киеве, вероятно, взорвался газ. В свою очередь в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.
- Частями разрушенных гаражей поврежден газопровод, в связи с чем часть дома на ул.Тургеневской, 16 отключена от газоснабжения.
- В Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА заявили, что вещество, которое вызвало мощный взрыв, пока не установлено.
Украинская правда
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