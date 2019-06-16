Мешканців анексованого Криму питатимуть про мету поїздки на материк

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Неділя, 16 червня 2019, 09:59

На контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом серед мешканців анексованого півострова проведуть моніторинг мети поїздки на материкову Україну.

Проведення моніторингу анонсував перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі, повідомляє "Крим.Реалії".

За словами Куркчі, моніторинг буде проводитися у формі анонімного анкетування "найближчим часом".

"Це дозволить більш ретельно проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються мешканців в окупованому Криму і визначити тенденції", - пояснив він.

Також він повідомив, що за даними попереднього моніторингу, основна частина жителів півострова "звертається за рішенням проблем документування, інша - за отриманням медичних послуг".

"Є певна категорія людей, яка пов'язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінкордон, щоб поїхати далі - на відпочинок або в інших справах", - повідомив Куркчі.

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Теми: Крим анексія Росія МінТОТ


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