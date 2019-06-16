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Жителей аннексированного Крыма будут спрашивать о цели поездки на материк

Воскресенье, 16 июня 2019, 09:59
Жителей аннексированного Крыма будут спрашивать о цели поездки на материк

На контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом среди жителей аннексированного полуострова проведут мониторинг целей поездок на материковую Украину.

Проведение мониторинга анонсировал первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, сообщает "Крым.Реалии".

По словам Куркчи, мониторинг будет проводиться в форме анонимного анкетирования "в ближайшее время".

"Это позволит  более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции", - пояснил он.

Также он сообщил, что по данным предварительного мониторинга, основная часть жителей полуострова "обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг".

"Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – сообщил Куркчи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияРосcияМВОТ
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