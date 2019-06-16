Прикордонники показали, як Зеленський спостерігає за відбиттям ворожих нападів
Держприкордонслужба України оприлюднила відео, як президент України Володимир Зеленський спостерігав у морі за ходом спільних навчань Морської охорони Держприкордонслужби, сил Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
"Главі держави та главі МВС Арсену Авакову було продемонстровано можливості щодо затримання порушників прикордонного законодавства, відбиття ворожого нападу на судна, що перебувають в морі, недопущення несанкціонованого підходу до лінії узбережжя", - зазначили у ДПСУ.
"За легендою навчань, судно-порушник, завантажене вибухонебезпечними речовинами, рухалось до лінії узбережжя Маріуполя, не відповідаючи на сигнали опитування та порушуючи навігаційні правила", - повідомили у відомстві.
В ході навчань судно-порушника було взято під контроль штурмовими групами спецпідрозділів "Дозор-М" Морської охорони та "Омега" Нацгвардії. Катери Морської охорони та Нацгвардії забезпечували вогневу підтримку дій "штурмовиків".
Нагадаємо,
- 15 червня президент України перебував у Донецькій області з робочим візитом, де відвідав Маріуполь.
- В ході поїздки Зеленський анонсував "реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу", інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу та відкрив центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування.
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