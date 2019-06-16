Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники показали, як Зеленський спостерігає за відбиттям ворожих нападів

Неділя, 16 червня 2019, 13:04
Прикордонники показали, як Зеленський спостерігає за відбиттям ворожих нападів

Держприкордонслужба України оприлюднила відео, як президент України Володимир Зеленський спостерігав у морі за ходом спільних навчань Морської охорони Держприкордонслужби, сил Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС. 

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. 

"Главі держави та главі МВС Арсену Авакову було продемонстровано можливості щодо затримання порушників прикордонного законодавства, відбиття ворожого нападу на судна, що перебувають в морі, недопущення несанкціонованого підходу до лінії узбережжя", - зазначили у ДПСУ. 

 
фото - прес-служба президента України

"За легендою навчань, судно-порушник, завантажене вибухонебезпечними речовинами, рухалось до лінії узбережжя Маріуполя, не відповідаючи на сигнали опитування та порушуючи навігаційні правила", - повідомили у відомстві. 

В ході навчань судно-порушника було взято під контроль штурмовими групами спецпідрозділів "Дозор-М" Морської охорони та "Омега" Нацгвардії. Катери Морської охорони та Нацгвардії забезпечували вогневу підтримку дій "штурмовиків".  

Нагадаємо, 

  • 15 червня президент України перебував у Донецькій області з робочим візитом, де відвідав Маріуполь. 
  • В ході поїздки Зеленський анонсував "реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу", інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу та відкрив центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування.

Українська правда
Теми: ЗеленськийПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Зеленський
На саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
Зеленський: Від глобальної підтримки прямо залежить швидкість завершення війни
Зеленський закликав Корею приєднатися до декларації G7 щодо України
Останні новини
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
Усі новини...
Реклама: