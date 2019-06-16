Зеленский посмотрел, как морская охрана отбивает вражеские нападения

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Воскресенье, 16 июня 2019, 13:04

Президент Украины Владимир Зеленский наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Главе государства были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", - отметили в ГПСУ.

"По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила", - сообщили в ведомстве.

В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений "Дозор-М" Морской охраны и "Омега" Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий "штурмовиков".

Украинская правда

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Темы: Зеленский Пограничная служба


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