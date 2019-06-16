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Пограничники показали, как Зеленский наблюдает за отражением нападения врагов

Воскресенье, 16 июня 2019, 13:04
Пограничники показали, как Зеленский наблюдает за отражением нападения врагов

Госпогранслужба Украины обнародовала видео, как президент Украины Владимир Зеленский наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.

Об этом 16 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Главе государства и главе МВД Арсену Авакову были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", - отметили в ГПСУ.

 
фото - пресc-служба президента Украины

"По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила", - сообщили в ведомстве.

В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений "Дозор-М" Морской охраны и "Омега" Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий "штурмовиков".

Напомним,

  • 15 июня президент Украины находился в Донецкой области с рабочим визитом, где посетил Мариуполь.
  • В ходе поездки Зеленский анонсировал "реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса", инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса и открыл центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам  и подводному разминированию.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийПограничная служба
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