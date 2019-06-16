Пограничники показали, как Зеленский наблюдает за отражением нападения врагов
Госпогранслужба Украины обнародовала видео, как президент Украины Владимир Зеленский наблюдал в море за ходом совместных учений Морской охраны Госпогранслужбы, сил Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС.
Об этом 16 июня сообщили в Госпогранслужбе Украины.
"Главе государства и главе МВД Арсену Авакову были продемонстрированы возможности по задержанию нарушителей пограничного законодательства, отражению вражеского нападения на суда, находящиеся в море, недопущение несанкционированного подхода к линии побережья", - отметили в ГПСУ.
"По легенде учений, судно-нарушитель, загружено взрывоопасными веществами, двигалось к линии побережья Мариуполя без ответа на сигналы опроса и нарушая навигационные правила", - сообщили в ведомстве.
В ходе учений судно-нарушитель было взято под контроль штурмовыми группами спецподразделений "Дозор-М" Морской охраны и "Омега" Нацгвардии. Катера Морской охраны и Нацгвардии обеспечивали огневую поддержку действий "штурмовиков".
Напомним,
- 15 июня президент Украины находился в Донецкой области с рабочим визитом, где посетил Мариуполь.
- В ходе поездки Зеленский анонсировал "реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса", инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса и открыл центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.