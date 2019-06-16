У Гонконзі - масові протести з вимогою відставки лідера

У Гонконзі десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію, попри рішення влади відкласти скандальний законопроект про екстрадицію.

Як повідомляє Bloomberg, демонстранти вимагають переглянути рішення лідера Гонконгу Керрі Лам.

Організатори недільної акції протесту проводять ходу тим самим маршрутом, що й сотні тисяч демонстрантів, які влаштували акцію минулого тижня.

"Учасники ходи вимагають, щоб Керрі Лем подала у відставку і пообіцяли продовжувати вуличні акції протесту, поки їх вимоги не будуть задоволені", - йдеться у повідомленні.

фото - Reuters

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