У Гонконзі - масові протести з вимогою відставки лідера
У Гонконзі десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію проти рішення влади відкласти скандальний законопроект про екстрадицію.
Як повідомляє Bloomberg, демонстранти вимагають переглянути рішення лідера Гонконгу Керрі Лам.
Організатори недільної акції протесту проводять ходу тим самим маршрутом, що й сотні тисяч демонстрантів, які влаштували акцію минулого тижня.
"Учасники ходи вимагають, щоб Керрі Лем подала у відставку і пообіцяли продовжувати вуличні акції протесту, поки їх вимоги не будуть задоволені", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо,
- Раніше у Гонконзі пройшли масові акції протесту проти зміни законодавства про екстрадицію в материковий Китай.
- Якщо поправки буде прийнято, мешканців міста зможуть екстрадувати навіть у ті країни, з якими у Гонконгу немає про це договору, в тому числі на Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.
- Критики поправки вважають, що у китайській судовій системі права людей, які підлягатимуть екстрадиції, виявляться незахищеними. Крім того, на їхню думку, новий закон відніме у Гонконгу серйозну частку автономії.
- 12 червня десятки тисяч людей у напівмасках, переважно молодь та студенти, блокували вулиці біля урядових будівель, проти демонстрантів поліція застосувала перцевий газ, кийки та гумові кулі.
- 15 червня лідер Гонконгу Керрі Лам заявила, що уряд вирішив призупинити внесення змін до законодавства про екстрадицію на невизначений час.
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