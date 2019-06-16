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В Гонконге - массовые протесты с требованием отставки лидера

Воскресенье, 16 июня 2019, 13:59

В Гонконге десятки тысяч людей вышли на демонстрацию, несмотря на решение властей отложить скандальный законопроект об экстрадиции.

Как сообщает Bloomberg, демонстранты требуют пересмотреть решение лидера Гонконга Керри Лам.

Организаторы воскресной акции протеста проводят шествие по тому же маршруту, что и сотни тысяч демонстрантов, которые устроили акцию на прошлой неделе.

"Участники шествия требуют, чтобы Кэрри Лэм подала в отставку и пообещали продолжать уличные акции протеста, пока их требования не будут удовлетворены", - отмечается в сообщении. 

 
 
фото - Reuters

Напомним, 

  • Ранее в Гонконге прошли массовые акции протеста против изменения законодательства об экстрадиции в материковый Китай.
  • Если поправка будет принята, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
  • Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права людей, которые будут подлежать экстрадиции окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.
  • 12 июня десятки тысяч людей в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий, против демонстрантов полиция применила перечный газ, дубинки и резиновые пули.
  • 15 июня лидер Гонконга Керри Лам заявила, что правительство решило приостановить внесение изменений в законодательство об экстрадиции на неопределенное время. 

Темы: Китаймитинги
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