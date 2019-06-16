В Гонконге - массовые протесты с требованием отставки лидера

В Гонконге десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против решения властей отложить скандальный законопроект об экстрадиции.

Как сообщает Bloomberg, демонстранты требуют пересмотреть решение лидера Гонконга Керри Лам.

Организаторы воскресной акции протеста проводят шествие по тому же маршруту, что и сотни тысяч демонстрантов, которые устроили акцию на прошлой неделе.

"Участники шествия требуют, чтобы Кэрри Лэм подала в отставку и пообещали продолжать уличные акции протеста, пока их требования не будут удовлетворены", - отмечается в сообщении.

фото - Reuters

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