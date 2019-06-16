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ООС: 9 обстрілів, поранено військового

Неділя, 16 червня 2019, 19:42

Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил у зведенні станом на 18 годину.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил.

Двічі стріляли в районі Водяного, з напрямку Пікузи та Ужівка – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Талаківки, з напрямку Пікузи – з великокаліберного кулемету; поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – із автоматичних гранатометів; околиці Новотроїцького, з напрямку Докучаєвськ - з великокаліберного кулемету; Лебединське, з напрямку населеного пункту Саханка - з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу населеного пункту Кримське, з напрямку Донецький – зі стрілецької зброї; Новотошківське, з напрямку населеного пункту Донецький – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Південне, з напрямку шахта імені Гагаріна – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя.

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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