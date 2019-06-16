ООС: 9 обстрелов, ранен военный

С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18 часов.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

Дважды стреляли в районе Водяного, с направления Пикузы и Ужовка - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Талаковка, с направления Пикузы - из крупнокалиберного пулемета; вблизи населенного пункта Павлополь, с направления Украинское - с автоматических гранатометов; окраины Новотроицкого, с направления Докучаевск - из крупнокалиберного пулемета; Лебединское, с направления населенного пункта Саханка - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи населенного пункта Крымское, с направления Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, с направления населенного пункта Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраины Южного, с направления шахта имени Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.