У "СІЧі" заявили, що не б’ють ЛГБТ, а в групу потрапили автоматично

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Неділя, 16 червня 2019, 21:26

Ультранаціоналістичний рух "СІЧ" заявляє, що на 18 червня ультраправі готують акцію біля Адміністрації президента не проти ЛГБТ, а проти "безпричинного побиття поліцією мирного зібрання минулого року".

Про це йдеться у заяві "СІЧі" в Telegram у відповідь на інформацію проекту "Bellingcat Monitoring Project".

"Акція, яка відбудеться біля Адміністрації президента стосується не грант-параду, а безпричинного побиття поліцією мирного зібрання (з поданою заявкою на проведення) минулого року. Поліція усіх побила і пограбувала. Більшість представників грант-параду дуже зраділи побиттю мирних активістів, серед яких були дівчата та журналісти", - йдеться у тексті.

Організація також запевняє, що "СІЧ не б'є, не нападає, не катує учасників грант-параду вже років п'ять".

"Ми просто прихильники здорових цінностей. І маємо право озвучити свою позицію", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи інформацію "Bellingcat Monitoring Project" про членство представника "СІЧі" Сергія Мазура та інших націоналістів у групі в Telegram "Протидія ЛГБТ", організація заявила, що членом групи автоматично стає кожен, хто заходить до цього чату за лінком.

"Власники твіттеру є такими ж членами групи в телеграм-каналі щодо грант-параду, як і Сергій Мазур. Прикро, але факт! Інакше бути не може. Будь-хто, хто хоче почитати обговорення та заходить в цей чат за лінком, автоматично отримує join - стає членом", - пояснюють націоналісти.

Нагадаємо:

  • У неділю новостворений проект "Bellingcat Monitoring Project" повідомив, що напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня у Києві, члени українських ультраправих та анти-ЛГБТ-груп "Традиція і порядок", Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайду.
  • Зазначалося, що у Telegram було створено групу "Протидія ЛГБТ", сотнями підписників якої є користувачі з вираженою неонацистською позицією.
  • З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня. 
  • 17 червня 2018 року в Києві сталися сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14, які перекрили дорогу на маршруті руху "Маршу рівності".

Українська правда

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Теми: ЛГБТ націоналісти


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