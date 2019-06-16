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В "СІЧ" заявили, что не бьют ЛГБТ, а в группу попали автоматически

Воскресенье, 16 июня 2019, 21:26

Ультранационалистическое движение "СІЧ"  заявляет, что на 18 июня ультраправые готовят акцию возле Администрации президента не против ЛГБТ, а против "беспричинного избиения полицией мирного собрания в прошлом году".

Об этом говорится в заявлении "СІЧ" в Telegram в ответ на информацию проекта "Bellingcat Monitoring Project".

"Акция, которая состоится возле Администрации президента касается не грант-парада, а беспричинного избиения полицией мирного собрания (с поданной заявкой на проведение) в прошлом году. Полиция всех избила и ограбила. Большинство представителей грант-парада очень обрадовались избиению мирных активистов, среди которых были девушки и журналисты", - говорится в тексте.

Организация также уверяет, что "СІЧ не бьет, не нападает, а не пытает участников грант-парада уже лет пять".

"Мы просто сторонники здоровых ценностей. И вправе озвучить свою позицию", - говорится в сообщении.

Комментируя информацию "Bellingcat Monitoring Project" о членстве представителя "СІЧ" Сергея Мазура и других националистов в группе в Telegram "Противодействие ЛГБТ", организация заявила, что членом группы автоматически становится каждый, кто заходит в этот чат по ссылке.

"Владельцы твиттера являются такими же членами группы в телеграмм-канале по грант-параду, как и Сергей Мазур. Обидно, но факт! Иначе быть не может. Любой, кто хочет почитать обсуждение и заходит в этот чат по ссылке, автоматически получает join - становится членом", - объясняют националисты.

Напомним:

  • В воскресенье новосозданный проект "Bellingcat Monitoring Project" сообщил, что накануне Марша равенства, запланированного на 23 июня в Киеве, члены украинских ультраправых и анти-ЛГБТ-групп "Традиция и порядок", Катехон, Братство и другие готовят акции протеста против прайда.
  • Отмечалось, что в Telegram была создана группа "Противодействие ЛГБТ", сотнями подписчиков которой являются пользователи с выраженной неонацистской позицией.
  • С 16 июня в Киеве состоится серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой "КиевПрайд", которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.
  • 17 июня 2018 года в Киеве произошли столкновения между правоохранителями и представителями националистической организации С14, которые перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства".

Украинская правда
Темы: ЛГБТнационалисты
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