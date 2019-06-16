Bellingcat: Ультраправі готують анти-ЛГБТ акції до прайду-2019

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Неділя, 16 червня 2019, 16:03

Напередодні Маршу рівності, запланованого на 23 червня у Києві, члени українських ультраправих  та анти-ЛГБТ-груп "Традиція і порядок", Катехон, Братство та інші готують акції протесту проти Прайда.

Про це у Твіттері повідомляє Bellingcat Monitoring Project.

З цією метою противники ЛГБТ створили у Telegram групу "Протидія ЛГБТ", сотнями її підписників є користувачі з вираженою неонацистською позицією.

Зазначається, що на 18 червня учасники групи анонсували проведення акції протесту перед адміністрацією президента України. Серед іншого вони вимагають "запобігання подальшим провокаціям з боку представників ЛГБТ, які  спрямовані на поглиблення конфліктів у суспільстві".

"На мітингу планують виступити ідеолог "Азова" Едуард Юрченко, який заснував нову анти-ЛГБТ-групу "Орден", та Юрій Ноєвий (депутат Київської облради від ВО "Свобода" та активний учасник багатьох акцій проти ЛГБТ та феміністських рухів із товариства "Катехон", - ред.).

"Члени групи - 463 підписника - мають явні ультраправі, неонацистські імена", - підкреслюють у BMP.

Інформація про групу поширюється на інших ультраправих каналах Telegram, таких як "AVTONOM.NS" - неонацистському каналі, який поширює інформацію про насильство щодо ЛГБТ, циган та расистів.

Одним з учасників групи також є член ультраправої організації C14 Сергій Мазур, який "минулоріч хвалився у Facebook про напад C14 на табір ромів у Києві", зазначає проект.

Bellingcat Monitoring Project – новостворений проект декількох журналістів, двоє з яких співпрацюють із Bellingcat на постійній основі. Зокрема, один з них, Олексій Кузьменко, спеціалізується на темі України. Також серед творців проекту – канадський журналіст Майкл Колборн, який минулого року постраждав від нападу на марші за права трансгендерів у Києві. Агенція розслідувань Bellingcat ретвітить усі твіти Bellingcat Monitoring Project.

Нагадаємо, 

  • З 16 червня у Києві відбудеться серія культурно-просвітницьких заходів під егідою "КиївПрайд", яка завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня. 
  • Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

Українська правда

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Теми: ЛГБТ Київ


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